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 Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ

Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ
Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве
Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

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18:41   13 Июля 2018
Россия

Как утолить голод и не потерять банковские данные

Как утолить голод и не потерять банковские данные

Эксперт взвесил риски использования мобильных приложений и объяснил, в какой момент стоит начать опасаться за свои деньги.

Продолжая тему скандала с приложением сети ресторанов быстрого питания Burger King, которую обвинили в слежке за пользователями, «Политика Сегодня» побеседовала с экспертом по мобильным устройствам проекта Wylsacom Media Александром Побыванцем. И попыталась выяснить, стоит ли пользователям опасаться за свои персональные и банковские данные, скачивая то или иное приложение.

- Ситуация двоякая. – говорит эксперт. - Пользователи взбудоражены, а компания уверяет, что собирает некоторые данные - пол, возраст – без злого умысла. С моей точки зрения, обычно угрозы в таких приложениях быть не должно, как это было раньше. А что будет покажет только практика исследований специалистов в области компьютерной безопасности. Тема насущная.

- Рядовой пользователь может узнать, шпионит ли то или иное приложение за ним?

- Если смартфон на Android, то устанавливая программу, мы даем разрешение на то, чтобы эта программа получала доступ к определенным данным. Например, к камере, медиа. И таким образом мы можем понять, что будет брать эта программа. Данные пластиковых карт защищены, как говорят производители устройств. Но до тех пор, пока вы их не ввели в приложение. Если мы оплачиваем покупку через приложение и вбиваем данные карты, то естественно это приложение получает доступ к нашим платежным данным. Тут все зависит от добропорядочности разработчиков приложения. Но обычно все хотят удержать покупателей. Если один раз украсть пользовательские данные, то будет скандал. Компания потеряет клиентов.

Как утолить голод и не потерять банковские данные

Ранее история с предполагаемой утечкой пользовательских данных попала в поле зрения Роскомнадзора. Ведомство потребовало от Burger King объяснений. В свою очередь диджитал-директор «Бургер Кинг Россия» Сергей Очеретин заверил, что мобильное приложение сети с удаленным заказом не собирает персональные данные своих подписчиков.

«Все транзакции надежно защищены одним из лучших эквайеров страны — «Яндекс.Касса». Данные о поведении пользователей в приложении не содержат информации о банковских картах и не хранятся на сервере», - заявил специалист.

Компания Burger King известна запоминающимися пиар-акциями. Так в мае прошлого года сеть представила рекламу наггетсов, где кусочки курочки были сложены в форме руки с выставленным средним пальцем. Гастрономическую инсталляцию сопровождала подпись: «Привет всем, у кого наггетсы дороже». Юмор оценили не все. Неизвестный мужчина подал иск о компенсации морального вреда. Потребовал два миллиона рублей.

Как утолить голод и не потерять банковские данные

После премьеры долгожданного фильма «Оно» по роману Стивена Кинга представители Burger King обратились в ФАС с жалобой о недобросовестной кокуренции. Претензия возникла к образу главного героя ужастика – клоуну Пеннивайзу. В компании усмотрели сходство с Рональдом Макдональдом из известной компании. В Burger King посчитали, что такая ассоциация создает преимущество конкурентам.

Как утолить голод и не потерять банковские данные

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Автор: Марк Григорьев
#роскомнадзор #карты #бургер кинг #персональные данные #банковские данные
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