Как утолить голод и не потерять банковские данные

Эксперт взвесил риски использования мобильных приложений и объяснил, в какой момент стоит начать опасаться за свои деньги.

Продолжая тему скандала с приложением сети ресторанов быстрого питания Burger King, которую обвинили в слежке за пользователями, «Политика Сегодня» побеседовала с экспертом по мобильным устройствам проекта Wylsacom Media Александром Побыванцем. И попыталась выяснить, стоит ли пользователям опасаться за свои персональные и банковские данные, скачивая то или иное приложение.

- Ситуация двоякая. – говорит эксперт. - Пользователи взбудоражены, а компания уверяет, что собирает некоторые данные - пол, возраст – без злого умысла. С моей точки зрения, обычно угрозы в таких приложениях быть не должно, как это было раньше. А что будет покажет только практика исследований специалистов в области компьютерной безопасности. Тема насущная.

- Рядовой пользователь может узнать, шпионит ли то или иное приложение за ним?

- Если смартфон на Android, то устанавливая программу, мы даем разрешение на то, чтобы эта программа получала доступ к определенным данным. Например, к камере, медиа. И таким образом мы можем понять, что будет брать эта программа. Данные пластиковых карт защищены, как говорят производители устройств. Но до тех пор, пока вы их не ввели в приложение. Если мы оплачиваем покупку через приложение и вбиваем данные карты, то естественно это приложение получает доступ к нашим платежным данным. Тут все зависит от добропорядочности разработчиков приложения. Но обычно все хотят удержать покупателей. Если один раз украсть пользовательские данные, то будет скандал. Компания потеряет клиентов.

Ранее история с предполагаемой утечкой пользовательских данных попала в поле зрения Роскомнадзора. Ведомство потребовало от Burger King объяснений. В свою очередь диджитал-директор «Бургер Кинг Россия» Сергей Очеретин заверил, что мобильное приложение сети с удаленным заказом не собирает персональные данные своих подписчиков.

«Все транзакции надежно защищены одним из лучших эквайеров страны — «Яндекс.Касса». Данные о поведении пользователей в приложении не содержат информации о банковских картах и не хранятся на сервере», - заявил специалист.

Компания Burger King известна запоминающимися пиар-акциями. Так в мае прошлого года сеть представила рекламу наггетсов, где кусочки курочки были сложены в форме руки с выставленным средним пальцем. Гастрономическую инсталляцию сопровождала подпись: «Привет всем, у кого наггетсы дороже». Юмор оценили не все. Неизвестный мужчина подал иск о компенсации морального вреда. Потребовал два миллиона рублей.

После премьеры долгожданного фильма «Оно» по роману Стивена Кинга представители Burger King обратились в ФАС с жалобой о недобросовестной кокуренции. Претензия возникла к образу главного героя ужастика – клоуну Пеннивайзу. В компании усмотрели сходство с Рональдом Макдональдом из известной компании. В Burger King посчитали, что такая ассоциация создает преимущество конкурентам.