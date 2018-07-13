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18:43   13 Июля 2018
Весь мир

Встреча Трампа и Путина в Хельсинки 16 июля состоится между 8.00 и 16.00

Встреча Трампа и Путина в Хельсинки 16 июля состоится между 8.00 и 16.00

Финское издание Ilta-Sanomat, ссылаясь на данные Министерства иностранных дел страны, сообщает, что двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки пройдет в течение рабочего дня в понедельник 16 июля.

При этом отмечается, что место проведения переговоров до сих пор остается неизвестным.

«Трамп и Путин встретятся в понедельник между 08:00 и 16:00 по местному времени, которое совпадает с московским», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее сообщалось, что президентов России и США во время поездки в Финляндию будут сопровождать главы внешнеполитических ведомств: министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео, которые проведут 16 июля в Хельсинки двустороннюю встречу на министерском уровне.

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Автор: Александр Люблинский
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