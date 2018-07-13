Коалиция признала нанесение ударов в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, где погбили десятки людей

Международная коалиция во главе с США, «либо ее партнеры», могли нанести удары по сирийской провинции Дейр-эз-Зор вблизи границы с Ираком. Об этом заявил представитель коалиции, американский полковник Шон Райан агентству Reuters.

Речь идет о населенных пунктах Эс-Сусы и Багоз-Фаукани. Американский полковник отметил, что сообщение о гибели мирных жителей в результате удара передали на рассмотрение в группу по оценке потерь среди населения. По его словам, на данный момент никакой другой информации нет.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по населенным пунктам Эс-Суса и Багоз-Фаукани в провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным в результате удара погибло не менее 30 человек.