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18:27   13 Июля 2018
Весь мир

Коалиция признала нанесение ударов в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, где погбили десятки людей

Коалиция признала нанесение ударов в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, где погбили десятки людей

Международная коалиция во главе с США, «либо ее партнеры», могли нанести удары по сирийской провинции Дейр-эз-Зор вблизи границы с Ираком. Об этом заявил представитель коалиции, американский полковник Шон Райан агентству Reuters.

Речь идет о населенных пунктах Эс-Сусы и Багоз-Фаукани. Американский полковник отметил, что сообщение о гибели мирных жителей в результате удара передали на рассмотрение в группу по оценке потерь среди населения. По его словам, на данный момент никакой другой информации нет.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по населенным пунктам Эс-Суса и Багоз-Фаукани в провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным в результате удара погибло не менее 30 человек.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #сирия #дейр-эз-зор #весь мир #коалиция
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