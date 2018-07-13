Путин распорядился о праздновании 100-летия ЦАГИ имени Жуковского

Глава РФ Владимир Путин подписал указ, который утверждает празднование 100-летия Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ).

С содержание документа можно ознакомиться на сайте правовой информации.

Празднование приурочено к 100-летнему юбилею со дня открытия института. Путин одобрил проведение различных торжественных мероприятий в честь ЦАГИ.

Лидер распорядился о создании оргкомитета, который будет отвечать за проведение праздника. Согласно президентскому указу правительство обязывается утвердить состав комитета в течение двух месяцев. Также Путин призвал к участию в посвященных ЦАГИ мероприятиях органы власти субъектов РФ.