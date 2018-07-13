Мы в соц.сетях:
Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

 Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ

Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ
Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве
Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

 Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО
Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

 Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ

Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ
Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве
Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

 Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО
18:19   13 Июля 2018
Россия

Путин распорядился о праздновании 100-летия ЦАГИ имени Жуковского

Путин распорядился о праздновании 100-летия ЦАГИ имени Жуковского

Глава РФ Владимир Путин подписал указ, который утверждает празднование 100-летия Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ).

С содержание документа можно ознакомиться на сайте правовой информации.

Празднование приурочено к 100-летнему юбилею со дня открытия института. Путин одобрил проведение различных торжественных мероприятий в честь ЦАГИ.

Лидер распорядился о создании оргкомитета, который будет отвечать за проведение праздника. Согласно президентскому указу правительство обязывается утвердить состав комитета в течение двух месяцев. Также Путин призвал к участию в посвященных ЦАГИ мероприятиях органы власти субъектов РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #указ #цаги
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...