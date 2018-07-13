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18:11   13 Июля 2018
Россия

Реставрация ВДНХ сопровождается массой интересных находок — Собянин

Реставрация ВДНХ сопровождается массой интересных находок — Собянин

Во время работ на территории ВДНХ реставраторы обнаруживают интересные находки. Об одной из них в Twitter написал Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что на днях в павильоне «Геология» были обнаружены фрагменты настенной живописи. Под слоями бумаги, которой были оклеены колонны, оказались фрески советских времен — сцены их жизни геологов.

Собянин отметил, что роспись хорошо сохранилась. По его словам, роспись, скорее всего, была заклеена в шестидесятые годы, когда в павильоне меняли интерьеры.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
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