Реставрация ВДНХ сопровождается массой интересных находок — Собянин

Во время работ на территории ВДНХ реставраторы обнаруживают интересные находки. Об одной из них в Twitter написал Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что на днях в павильоне «Геология» были обнаружены фрагменты настенной живописи. Под слоями бумаги, которой были оклеены колонны, оказались фрески советских времен — сцены их жизни геологов.

Во время реставрации #ВДНХ делаем массу находок. На днях в павильоне "Геология" обнаружили заклеенные бумагой фрагменты живописи на колоннах. На золотом фоне - сцены из жизни геолога. Роспись хорошо сохранилась. Скорее всего, ее заклеили в шестидесятых, когда меняли интерьеры. pic.twitter.com/jI4Sn3BLNk — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 13, 2018

Собянин отметил, что роспись хорошо сохранилась. По его словам, роспись, скорее всего, была заклеена в шестидесятые годы, когда в павильоне меняли интерьеры.