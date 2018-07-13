Трамп: Строительство «Северного потока-2» плохо отразится на Германии и на НАТО

Американский президент Дональд Трамп вновь выступил с заявлением о том, как плохо отразится на Германии и на Североатлантическом альянсе строительство российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом Трамп заявил в ходе совместной с британским премьер-министром Терезой Мэй пресс-конференции, во время его государственного визита в Лондон.

По мнению президента США, расширение поставок газа при помощи нового трубопровода позволит России «контролировать» чуть ли не всю территорию ФРГ. Он отметил также, что почти 70% всех энергоресурсов из России в Германию будет поступать по «Северному потоку-2»

«Как вы сможете работать во благо мира и с позиции силы, если кто-то имеет такую власть над вашей страной?», - спросил Трамп.

Также он отметил, что не считает такое положение дел, когда Германия «отказывается» от своей мощи, хорошим. По его словам, это плохо отразится не только на ФРГ и германском народе, но «это не так уж хорошо» и для НАТО.

Напомним: в начале текущей недели на прошедшем в Брюсселе саммите НАТО Дональд Трамп уже высказывался на эту тему, тогда во время завтраком с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент США назвал Германию «заложницей Москвы» из-за того. Что она дала разрешение на строительство российского газопровода.

«Северный поток – 2» - газопровод, который в дополнение к «Северному потоку» свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря в обход транзитных стран.