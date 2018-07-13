Мы в соц.сетях:
Путин посетит гала-концерт в Большом театре, посвященный ЧМ-2018

Путин посетит гала-концерт в Большом театре, посвященный ЧМ-2018

 Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова
Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве
Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

 Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО
Путин посетит гала-концерт в Большом театре, посвященный ЧМ-2018

Путин посетит гала-концерт в Большом театре, посвященный ЧМ-2018

 Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова
Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве
Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

 Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО
18:24   13 Июля 2018
Весь мир

Трамп: Строительство «Северного потока-2» плохо отразится на Германии и на НАТО

Трамп: Строительство «Северного потока-2» плохо отразится на Германии и на НАТО

Американский президент Дональд Трамп вновь выступил с заявлением о том, как плохо отразится на Германии и на Североатлантическом альянсе строительство российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом Трамп заявил в ходе совместной с британским премьер-министром Терезой Мэй пресс-конференции, во время его государственного визита в Лондон.

По мнению президента США, расширение поставок газа при помощи нового трубопровода позволит России «контролировать» чуть ли не всю территорию ФРГ. Он отметил также, что почти 70% всех энергоресурсов из России в Германию будет поступать по «Северному потоку-2»

«Как вы сможете работать во благо мира и с позиции силы, если кто-то имеет такую власть над вашей страной?», - спросил Трамп.

Также он отметил, что не считает такое положение дел, когда Германия «отказывается» от своей мощи, хорошим. По его словам, это плохо отразится не только на ФРГ и германском народе, но «это не так уж хорошо» и для НАТО.

Напомним: в начале текущей недели на прошедшем в Брюсселе саммите НАТО Дональд Трамп уже высказывался на эту тему, тогда во время завтраком с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент США назвал Германию «заложницей Москвы» из-за того. Что она дала разрешение на строительство российского газопровода.

Трамп: Строительство «Северного потока-2» плохо отразится на Германии и на НАТО

«Северный поток – 2» - газопровод, который в дополнение к «Северному потоку» свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря в обход транзитных стран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #нато #германия #политика #трамп #контроль #весь мир #северный поток -2
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...