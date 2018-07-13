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 Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова
Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве
Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

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18:16   13 Июля 2018
Весь мир

Мэй и Трамп договорились поддерживать диалог с РФ

Мэй и Трамп договорились поддерживать диалог с РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила американского лидера Дональда Трампа за поддержку Лондона после возмутительных новостей о применении нервно-паралитического вещества в Солсбери.

Британский премьер-министр встретилась с президентом США на совместной пресс-конференции в резиденции Чекерс близ Лондона. По ее словам, Трамп согласился, что с российской стороной важно вести диалог с позиции силы и единства, чтобы отразить усилия, «направленные на подрыв демократий».

«Я приветствовала его встречу с президентом Путиным в Хельсинки», — сказала Мэй.

Мэй и Трамп договорились поддерживать диалог с РФ

Дональд Трамп отметил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным разоружение, ситуацию на Украине, в Сирии и других ближневосточных странах. Президенты встретятся в понедельник, 16 июля. 

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Автор: Анатолий Кубарев
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