Мэй и Трамп договорились поддерживать диалог с РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила американского лидера Дональда Трампа за поддержку Лондона после возмутительных новостей о применении нервно-паралитического вещества в Солсбери.

Британский премьер-министр встретилась с президентом США на совместной пресс-конференции в резиденции Чекерс близ Лондона. По ее словам, Трамп согласился, что с российской стороной важно вести диалог с позиции силы и единства, чтобы отразить усилия, «направленные на подрыв демократий».

«Я приветствовала его встречу с президентом Путиным в Хельсинки», — сказала Мэй.

Дональд Трамп отметил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным разоружение, ситуацию на Украине, в Сирии и других ближневосточных странах. Президенты встретятся в понедельник, 16 июля.