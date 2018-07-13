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 Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ

Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ
Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве
Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

 Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

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18:00   13 Июля 2018
Россия

Путин выступит на совещании российских послов и постпредов в МИД

Путин выступит на совещании российских послов и постпредов в МИД

Глава РФ Владимир Путин будет выступать на совещании послов и постпредов России в четверг, 19 июля.

Президент намерен обозначит основные задачи для внешнеполитического ведомства и утвердит линию внешней политики страны. Дипломаты обсудят с Путиным практическую сферу собственной деятельности, передает помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Выступление Путина в министерстве иностранных дел стало традиционным, он даст оценку деятельности российской дипмиссии в присутствии прессы. 

Отдельные переговоры с послами пройдут без представителей СМИ.  

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Автор: Екатерина Розина
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