Путин выступит на совещании российских послов и постпредов в МИД

Глава РФ Владимир Путин будет выступать на совещании послов и постпредов России в четверг, 19 июля.

Президент намерен обозначит основные задачи для внешнеполитического ведомства и утвердит линию внешней политики страны. Дипломаты обсудят с Путиным практическую сферу собственной деятельности, передает помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Выступление Путина в министерстве иностранных дел стало традиционным, он даст оценку деятельности российской дипмиссии в присутствии прессы.

Отдельные переговоры с послами пройдут без представителей СМИ.