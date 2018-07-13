ВЦИОМ: Две трети россиян по-прежнему одобряют деятельность Путина

Деятельность президента России Владимира Путина в настоящий момент одобряют две трети граждан страны, в то время, как деятельность российского правительства одобряет только немногим более трети избирателей.

Такие данные в пятницу озвучил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приводя результаты очередного опроса.

Отмечается, что с начала текущего месяца процент положительной оценки деятельности президента, немного снизившийся в июне, опять пошел вверх. В частности, результаты опроса, проведенного со 2 по 8 июля, показали, что деятельность Владимира Путина одобряют 63,4% респондентов, в то время как с 25 июня по 1 июля этот показатель составлял 62,5% опрошенных. В то же время, процент одобрения деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева составил 31,2%, а работу правительства одобрили 38% избирателей (неделей ранее эти показатели равнялись 29,5% и 36,3% соответственно).

Также ВЦИОМ сообщает о том, что рейтинг доверия политикам с прошлой недели не изменился: первое место по-прежнему занимает Владимир Путин (37,6%), на втором месте министр обороны РФ Сергей Шойгу (14,3%), и на третьем месте глава МИД Сергей Лавров (12,3%).