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Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

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 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

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17:31   13 Июля 2018
Весь мир

Путин посетит ЮАР 26-27 июля, для участия в саммите БРИКС

Путин посетит ЮАР 26-27 июля, для участия в саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин намерен 26-27 июля посетить Южно-Африканскую Республику, где в городе Йоханнесбурге пройдет саммит БРИКС.

Об этом в пятницу журналистам рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«26-27 июля запланирован визит Владимира Владимирович в ЮАР для участия в саммите БРИКС», - заявил он, в частности.

Напомним: в 2018 году саммит БРИКС ( группа пяти стран – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) в порядке ротации пройдет в южно-африканском Йоханнесбурге с 25 по 27 июля.

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Автор: Александр Люблинский
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