Путин посетит ЮАР 26-27 июля, для участия в саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин намерен 26-27 июля посетить Южно-Африканскую Республику, где в городе Йоханнесбурге пройдет саммит БРИКС.

Об этом в пятницу журналистам рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«26-27 июля запланирован визит Владимира Владимирович в ЮАР для участия в саммите БРИКС», - заявил он, в частности.

Напомним: в 2018 году саммит БРИКС ( группа пяти стран – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) в порядке ротации пройдет в южно-африканском Йоханнесбурге с 25 по 27 июля.