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 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

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17:40   13 Июля 2018
Весь мир

Путин обсудит с Макроном итоги саммита НАТО и предстоящий саммит РФ-США

Путин обсудит с Макроном итоги саммита НАТО и предстоящий саммит РФ-США

Глава Франции Эмманюэль Макрон посетит Москву, его примет президент России Владимир Путин.

По плану встречи лидеры должны обсудить итоги саммита НАТО, который накануне состоялся в Брюсселе, а также обсудят предстоящие переговоры Путина с Трампом, передает помощник президента Юрий Ушаков.

Он выразил надежду, что Макрон поделится впечатлениями от прошедшего заседания Североатлантического альянса, а также обсудит с президентом грядущий саммит РФ-США, который состоится в понедельник на территории Финляндии.

Путин намерен рассказать Макрону, что стоит на повестке переговоров с американским президентом.

Ушаков отметил, что тема встречи лидеров США и РФ будет затрагиваться на всех международных встречах главы государства, которые запланированы на воскресенье, 15 июля.

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Автор: Екатерина Розина
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