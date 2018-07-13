Путин встретится с лидерами Франции и Хорватии, премьером Венгрии и главой МОК в воскресенье

О планах российского президента сообщил его помощник Юрий Ушаков.

Рабочий день Владимира Путина начнется со встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны обсудят двусторонние отношения Москвы и Будапешта.

После глава государства встретится с коллегами из Хорватии и Франции, Колиндой Грабар-Китарович и Эммануэлем Макроном. Беседы с политиками пройдут по отдельности. Переговоры приурочены к финалу чемпионата мира по футболу.

Далее Путин поговорит с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.