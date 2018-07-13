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Проект о компенсациях инвесторам при ликвидации игорных зон внесли в Госдуму

Проект о компенсациях инвесторам при ликвидации игорных зон внесли в Госдуму

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Проект о компенсациях инвесторам при ликвидации игорных зон внесли в Госдуму

Проект о компенсациях инвесторам при ликвидации игорных зон внесли в Госдуму

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17:10   13 Июля 2018
Россия

Проект о компенсациях инвесторам при ликвидации игорных зон внесли в Госдуму

Проект о компенсациях инвесторам при ликвидации игорных зон внесли в Госдуму

В базе данных нижней палаты парламента появилась информация о внесении законодательной инициативы, предусматривающей компенсацию ущерба инвесторам и организаторам азартных игр в случае ликвидации игорных зон или из-за изменения их границ.

Авторы проекта предложили наделить правом ликвидации игорных зон исключительно правительство страны. Для закрытия организация потребуется принять федеральный закон. Таким образом, закрыть казино до истечения 10 лет с момента его создания, а также изменить границы его действия, в случае прекращения работа, будет отвечать только власти.

Организаторы азартных игр смогут работать в прежнем режиме еще три года с момента принятия государством федерального закона.

При этом, если такая зона будет находиться в эксплуатации менее 10 лет, ее инвесторы будут защищены возмещением убытков, с условием, что порядок выплат установит правительство.

Однако после 10 лет работы, убытки компенсации не подлежат.

Новый закон не изменит положения по «Азов-сити», который согласно решению от 2015 года подлежит ликвидации до 1 января следующего года. 

Напомним, что игорный бизнес подвергся запрету на территории РФ еще в 2009 году, тем не менее, на спецзонах разрешено открывать подобные зоны. Казино может находиться вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Возможно игровые организации появятся и в Крыму.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #госдума #законопроект #политика #игорный бизнес
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