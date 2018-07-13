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 Путин встретится с лидерами Франции и Хорватии, премьером Венгрии и главой МОК в воскресенье

Путин встретится с лидерами Франции и Хорватии, премьером Венгрии и главой МОК в воскресенье
Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

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 Украинский депутат ударил женщину за замечание

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16:41   13 Июля 2018
Весь мир

МИД РФ осудил решение Греции о высылке двух российских дипломатов

МИД РФ осудил решение Греции о высылке двух российских дипломатов

МИД РФ осудил действия посла Греции Андреаса Фриганаса, и решительно протестует решению Афин о высылке двух представителей российской дипмиссии из страны.

В сообщении внешнеполитического ведомства России подчеркнуто, что действия греческих властей расцениваются в Москве, как необоснованная и не подтвержденная доказательной базой акция. Греческая сторона не предоставила никаких фактов, которые могли бы объяснить выдворение российских дипломатов.

Министерство предупредило Афины о том, что такая линия поведения не соответствует двусторонним отношениям между Грецией и Россией и может негативно отразиться на диалоге двух стран.

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Автор: Екатерина Розина
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