МИД РФ осудил решение Греции о высылке двух российских дипломатов

МИД РФ осудил действия посла Греции Андреаса Фриганаса, и решительно протестует решению Афин о высылке двух представителей российской дипмиссии из страны.

В сообщении внешнеполитического ведомства России подчеркнуто, что действия греческих властей расцениваются в Москве, как необоснованная и не подтвержденная доказательной базой акция. Греческая сторона не предоставила никаких фактов, которые могли бы объяснить выдворение российских дипломатов.

Министерство предупредило Афины о том, что такая линия поведения не соответствует двусторонним отношениям между Грецией и Россией и может негативно отразиться на диалоге двух стран.