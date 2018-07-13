Эксперт: Российское образование в странах Африки «на вес золота»

Дипломаты из Судана во главе с Чрезвычайным и полномочным послом республики в России Надиром Юсифом Эльтайебом Бабикером посетили в пятницу Тверской Государственный Технический Университет, где пообщались с руководством вуза и деканами.

Как сообщает новостное агентство «Инфореактор», на подготовительном отделении Факультета Международного академического сотрудничества (ФМАС) Тверского Политеха учатся более 20 граждан Судана – они распределились по трем профильным направлениям университета – инженерно-техническому, медико-биологическому и экономическому.

Посол Судана, посетив университет, обсудил с его руководством подготовку своих соотечественников к изучению курса на русском языке, а также взаимодействие российского вуза с Суданом в области горного дела и обмен опытом в данной сфере. Также дипломаты ознакомились с программой обучения, которую проходят студенты из Судана.

Отмечается, что в настоящее время африканские страны испытывают большой недостаток квалифицированных сотрудников. Горный институт с 1946 года готовит кадры для горнодобывающей и металлургической промышленности Африки, в то время, как африканские «гуманитарии» традиционно получают образование в Российском Университете Дружбы Народов (РУДН).

Пообщавшись с руководством Тверского Политеха, посол Судана и сопровождавшие его дипломаты провели встречу со студентами, которым рассказали о большом спросе у них на родине на специалистов, владеющих русским языком.

По мнению первого зампреда коллегии АНО «Центр Иследований и Развития Евразийства» Дмитрний Захарова, российско-суданское сотрудничество в области образования может оказать серьезное влияние на отношения Москвы и Африки в целом. Слова эксперта также приводит «Инфореактор».

«СССР в прошлом занимался подготовкой кадров для жителей всех стран Африки. Сейчас эту практику продолжает Россия», - отметил Захаров.

При этом он добавил, что для африканских стран подобная помощь – «на вес золота», а нам она дает авторитет и возможность оказывать влияние на развитие целых регионов и продвигать российское образование в других странах. Такое партнерство может косвенно снять ограничения на посещения туристами из России африканских стран, дать нам льготы в области нефтедобычи и в целом это работает на улучшение имиджа страны на международной арене.

Также эксперт напомнил, что Африка, которая активно развивается в области горнодобывающей промышленности, в то же время не имеет для этого, ни кадров, ни опыта, ни мощностей. Компании из России могут помогать африканским партнерам в разработке месторождений, например, Нигерия уже направила свои предложения ведущим российским компаниям.