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16:45   13 Июля 2018
Россия

Депутаты ГД в финале ЧМ болеют за Россию, а Грудинин - за Францию

Депутаты ГД в финале ЧМ болеют за Россию, а Грудинин - за Францию

Пока весь мир обсуждает возможные итоги и шансы соперников, российские политики продолжают болеть за национальную сборную, красивый футбол и своего президента.

В воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники» встретятся финалисты Чемпионата мира по футболу 2018 – сборные Франции и Хорватии.

«Я ставлю на Россию! – заявляет депутат Виталий Милонов, предполагая кому достанется первое место. После паузы продолжает: – Вообще, это не так важно. Но мне, конечно, больше нравится Хорватия. Запомните главное – Чемпионат мира демонстрирует, что Россия была и остаётся замечательной страной. Все попытки уполномоченных ФИФА оспорить это, все их визги – враньё. Атмосфера спортивного праздника должна продлиться бесконечно!»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже склоняется в сторону Хорватии: «Я слежу за всеми матчами. Болею за хорватов: это ведь балканские, близкие нам народы».

Российские политики в финале ЧМ болеют за Россию, а Грудинин - за Францию

За хорватов и депутат ГД Сергей Чепиков – советский и российский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по биатлону:

«Политики следят за турниром так же пристально, как и все. Я всегда болел в первую очередь за красивую игру. Но, признаюсь честно, мне хочется, чтобы немного больше везения досталось сборной Хорватии. Они ведь ни разу не становились чемпионами».

Как и Милонов, Вячеслав Фетисов не поддерживает ни Францию, ни Хорватию. Свои симпатии политик давно отдал родной стране: «В финале ЧМ победит сильнейший. А я всегда болею за Россию! И за нашего президента, конечно».

Российские политики в финале ЧМ болеют за Россию, а Грудинин - за Францию

К команде политиков-патриотов присоединяется и депутат и член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев:

«В первую очередь, я – за Россию. Во вторую – за красивый футбол. Ну, а потом уже – за того, кто выиграет Чемпионат».

И лишь Павел Грудинин на вопрос о поддержке какой-либо из двух команд лаконично отвечает: «Буду болеть за Францию».

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Автор: Анна Петренко
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