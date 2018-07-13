Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Депутат Верховной рады Сергей Шахов поддержал шахтеров, вышедших на митинг в центре Киева. Политик подрался с главой украинского министерства энергетики Игорем Насаликом.

Видео потасовки опубликовал руководитель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец. Он же и пытался разнять оппонентов.

Конфликт случился из-за разногласий по главному требованию участников протеста — погасить долг по заработной плате. Инцидент начался со словесной перепалки, после чего произошла небольшая драка.

Вольнец на странице в Facebook отметил, что подобное поведение является позорным для министра. Политик не реагирует на призывы людей и нападает на народного депутата.

Митинг в Киеве продолжается уже несколько дней. Протестующие пикетируют здание Верховной рады и требуют выплатить им зарплаты за 2,5 месяца. Общий размер долга — более миллиарда гривен (почти 42 миллиона долларов). Шахтеры также хотят отставки Насалика, неспособного решить проблемы в горной отрасли.