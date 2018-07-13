Мы в соц.сетях:
Проект о компенсациях инвесторам при ликвидации игорных зон внесли в Госдуму

Проект о компенсациях инвесторам при ликвидации игорных зон внесли в Госдуму

 Путин встретится с лидерами Франции и Хорватии, премьером Венгрии и главой МОК в воскресенье

Путин встретится с лидерами Франции и Хорватии, премьером Венгрии и главой МОК в воскресенье
Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

 Украинский депутат ударил женщину за замечание

Украинский депутат ударил женщину за замечание

Путин посетит ЮАР 26-27 июля, для участия в саммите БРИКС

Путин посетит ЮАР 26-27 июля, для участия в саммите БРИКС

 Эксперт: Российское образование в странах Африки «на вес золота»

Эксперт: Российское образование в странах Африки «на вес золота»
Проект о компенсациях инвесторам при ликвидации игорных зон внесли в Госдуму

Проект о компенсациях инвесторам при ликвидации игорных зон внесли в Госдуму

 Путин встретится с лидерами Франции и Хорватии, премьером Венгрии и главой МОК в воскресенье

Путин встретится с лидерами Франции и Хорватии, премьером Венгрии и главой МОК в воскресенье
Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

 Украинский депутат ударил женщину за замечание

Украинский депутат ударил женщину за замечание

Путин посетит ЮАР 26-27 июля, для участия в саммите БРИКС

Путин посетит ЮАР 26-27 июля, для участия в саммите БРИКС

 Эксперт: Российское образование в странах Африки «на вес золота»

Эксперт: Российское образование в странах Африки «на вес золота»
16:36   13 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Депутат Верховной рады Сергей Шахов поддержал шахтеров, вышедших на митинг в центре Киева. Политик подрался с главой украинского министерства энергетики Игорем Насаликом.

Видео потасовки опубликовал руководитель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец. Он же и пытался разнять оппонентов.

Конфликт случился из-за разногласий по главному требованию участников протеста — погасить долг по заработной плате. Инцидент начался со словесной перепалки, после чего произошла небольшая драка.

Вольнец на странице в Facebook отметил, что подобное поведение является позорным для министра. Политик не реагирует на призывы людей и нападает на народного депутата.

Митинг в Киеве продолжается уже несколько дней. Протестующие пикетируют здание Верховной рады и требуют выплатить им зарплаты за 2,5 месяца. Общий размер долга — более миллиарда гривен (почти 42 миллиона долларов). Шахтеры также хотят отставки Насалика, неспособного решить проблемы в горной отрасли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#украина #киев #политика #весь мир #игорь насалик #митинг в киеве
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...