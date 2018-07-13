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Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

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 Украинский депутат ударил женщину за замечание

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 Эксперт: Российское образование в странах Африки «на вес золота»

Эксперт: Российское образование в странах Африки «на вес золота»
16:34   13 Июля 2018
Россия

Бабушка освоила Skype - внук проклял наставников. Пенсионеры познают цифровой мир

Бабушка освоила Skype - внук проклял наставников. Пенсионеры познают цифровой мир

Спойлер: с удовольствием. И количество студентов преклонного возраста в Москве растет. Куратор программы допобразования объясняет почему.

Уже год в столице работает образовательная программа «Серебряный университет» для людей пенсионного возраста. Проект реализуют Московский городской педагогический университет и Московский городской университет управления правительством Москвы при поддержке столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Для «серебряных» студентов работают пять факультетов: гуманитарный, здоровья и безопасности, психологический, культуры и творчества, массовых коммуникаций и информатики. А также действуют программы профессионального обучения и общего развития. На сегодняшний день 26 программ «Серебряного университета» прошли 4447 человек. Из них 240 человек окончили три программы профессионального обучения.

Как рассказала «Политике Сегодня» директор Института непрерывного образования МГПУ Марина Шалашова, средний возраст студентов 62 года. Из них 80% - женщины. Пенсионеры с удовольствием посещают лекции и активно включаются в образовательный процесс, уверяет собеседник агентства.

Бабушка освоила Skype - внук проклял наставников. Как пенсионеры познают цифровой мир

В рамках программы «Информационное пространство жизни» пенсионеров учат осваивать цифровые ресурсы, гаджеты, устанавливать Skype, работаться с мессенджером WhatsАpp. По словам Шалашовой, большинству студентов обучение современным технологиям дается легко. Есть и продвинутые пенсионеры, которые входят во вкус и начинают анализировать программные продукты.

«Одна серебряная студентка в 76 лет освоила Skype, научилась работать с WhatsАpp. И говорит, что для нее это очень актуально. Внук живет в Америке и через Skype общается с ним каждый вечер. Я шучу, что внук, наверное, меня проклял. Бабушка звонит каждый день», - смеется собеседник агентства.

Бабушка освоила Skype - внук проклял наставников. Как пенсионеры познают цифровой мир

Шалашова сомневается, что у выпускников получится найти работу, связанную с компьютером, однако уверена, что приобретенные навыки помогут в профессиональной деятельности.

«Грубо говоря, он еще не очень владел компьютером, а на работе это требуется. – объясняет специалист. - Более уверенно чувствуют себя люди на своих рабочих местах. Есть опосредованный эффект».

Обучение IT-специальностям программа не предусматривает, но рабочим профессиями на курсах овладеть можно. Совместно с департаментом труда и социальной защиты и центром занятости вузы организовали ярмарку вакансий. Многим выпускниками впоследствии предложили трудоустройство.

«Мы выпустили почти 70 человек нянь пенсионного возраста, которые были очень востребованы. Изготовителей игровых кукол. Это больше для души и предпринимательства. У нас есть люди, которые сейчас делают заказы для детских учреждений. Выпускаем рабочих зеленого хозяйства. И у нас добавилась профессия столяра», - говорит Шалашова. – Выпускники получают свидетельство рабочей профессии, дающей право трудоустройство».

До конца года руководство учреждений планирует обучить еще около шести тысяч московских пенсионеров. Программа «Серебряный университет» возобновит работу в августе после летних каникул.

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Автор: Марк Григорьев
#москва #студенты #пенсионеры #допобразование #серебряный университет
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