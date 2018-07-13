Россияне пожалели министра инфраструктуры Украины, подсчитавшего убытки Киева от Крымского моста

Мариупольский и Бердянский морские торговые порты теряют деньги, поскольку мост через Керченский пролив ограничивает проходимость судов, чем снижает экономическую привлекательность гаваней, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, Киев в 2018 году потерял как минимум 500 миллионов гривен (более миллиарда 175 миллионов рублей) в связи с открытием Крымского моста. Омелян считает, если к прямым потерям портов Мариуполя и Бердянска прибавить косвенные, тогда сумма значительно увеличится.

«Я думаю, что на миллиарды и, возможно, даже не гривен», — заключил Омелян.

Украинский министр заявил,что убытки от Крымского моста для страны составили за 2018 год не менее полумиллиарда гривен. А если учитывать непрямые потери - то миллиарды, и не гривен. Способность киевских властей подсчитывать деньги, прошедшие мимо их кармана, просто восхитительна. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) July 13, 2018

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что министр инфраструктуры Украины не первый, кто подсчитал убытки Киева после возведения моста через Керченский пролив. О миллионных потерях Украины от Крымского моста уже заявлял советник главы «Укравтодора».

Прямо ожившие герои О’Генри! "Каждый доллар в чужом кармане он воспринимал как личное для себя оскорбление". — Игорь Кулешов (@ibk0911) 13 июля 2018 г.

Да нет, тут другое: надо куда-то списать раздербаненные по карманам деньги, вот и крымский мост пригодился. — Алекс Валиев (@Aleks_Valiev) 13 июля 2018 г.

подождите ещё немного..они все-всё посчитают..прямые/косвенные/теоретические..а потом: печорский/шведский/гаагский суд..и вот-вуаля-мы им должны уже 2-3 стоимости моста ???????????? шумеры ж оне-что с них взять-все предсказуемо — Алексей F. (@185790) 13 июля 2018 г.

Глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян также заявлял, что российские пограничники якобы задерживают и осматривают корабли в Азовском море, чтобы разрушить экономику двух морских портов — Бердянска и Мариуполя. По его словам, Крымским мостом займется Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Пусть мозги не пудрит..ни кто не хочет,туда ходить,мариуполь стоит... — ХūϯϷӹū ηϸаηѻрщúӄ★★★ (@Joker16382) 13 июля 2018 г.

Российские пограничники не дают контрабанду возить и браконьерством заниматься?! Пиратские захваты российских судов укронацистами - не может остаться безнаказанным. — Пророк Отечества (@UK_NasheDelo) 12 июля 2018 г.

Крымский полуостров воссоединился с РФ после референдума в марте 2014 года. Украина не признает результаты голосования. В Москве неоднократно заявляли, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Российский лидер Владимир Путин в мае 2018 года открыл автодорожную часть моста через Керченский пролив.