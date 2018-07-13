Мы в соц.сетях:
Путин посетит гала-концерт в Большом театре, посвященный ЧМ-2018

Путин посетит гала-концерт в Большом театре, посвященный ЧМ-2018

 Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова
Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве
Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

 Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО
Путин посетит гала-концерт в Большом театре, посвященный ЧМ-2018

Путин посетит гала-концерт в Большом театре, посвященный ЧМ-2018

 Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова
Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве
Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

 Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО
17:53   13 Июля 2018
Медиа

Россияне пожалели министра инфраструктуры Украины, подсчитавшего убытки Киева от Крымского моста

Россияне пожалели министра инфраструктуры Украины, подсчитавшего убытки Киева от Крымского моста

Мариупольский и Бердянский морские торговые порты теряют деньги, поскольку мост через Керченский пролив ограничивает проходимость судов, чем снижает экономическую привлекательность гаваней, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, Киев в 2018 году потерял как минимум 500 миллионов гривен (более миллиарда 175 миллионов рублей) в связи с открытием Крымского моста. Омелян считает, если к прямым потерям портов Мариуполя и Бердянска прибавить косвенные, тогда сумма значительно увеличится.

«Я думаю, что на миллиарды и, возможно, даже не гривен», — заключил Омелян.

 

Россияне пожалели министра инфраструктуры Украины, подсчитавшего убытки Киева от Крымского моста

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что министр инфраструктуры Украины не первый, кто подсчитал убытки Киева после возведения моста через Керченский пролив. О миллионных потерях Украины от Крымского моста уже заявлял советник главы «Укравтодора».

 

 

 

Россияне пожалели министра инфраструктуры Украины, подсчитавшего убытки Киева от Крымского моста

Глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян также заявлял, что российские пограничники якобы задерживают и осматривают корабли в Азовском море, чтобы разрушить экономику двух морских портов — Бердянска и Мариуполя. По его словам, Крымским мостом займется Совет национальной безопасности и обороны Украины.

 

 

Россияне пожалели министра инфраструктуры Украины, подсчитавшего убытки Киева от Крымского моста

Крымский полуостров воссоединился с РФ после референдума в марте 2014 года. Украина не признает результаты голосования. В Москве неоднократно заявляли, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Российский лидер Владимир Путин в мае 2018 года открыл автодорожную часть моста через Керченский пролив.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #крым #крымский мост
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...