Департамент образования напомнил директорам школ Москвы о целях образования

Глава московского Департамента образования Исаак Калина, заявил о необходимости предоставить каждому ребенку возможность проявить себя в школе.

Об этом Исаак Калина говорил, выступая в пятницу в «Школе будущего директора» в МЦКО (Московском Центре качества образования). Слова главы Департамента образования в пятницу приводит Информагентство NationNews.

Калина подчеркнул, что в данном вопросе нельзя ограничиваться некой «золотой» тысячей самых активных школьников или десятью тысячами детей. Определяя цели школьного образования в Москве, он подчеркнул:

«Каждый ребенок Москвы должен иметь возможность развивать свои способности, таланты и быть успешным членом нашего городского сообщества».

Напомним: «Школу будущего директора» в Москве открыли на базе столичного Центра развития кадрового потенциала образования. Как рассказали в пресс-службе московского Департамента образования, 39 выпускников «Школы будущего директора», занятия в которой проходят прошедшие аттестацию учителя и завучи, действительно были назначены директорами в московские школы.

На занятиях в «Школе будущего директора» педагоги имеют возможность обмениваться опытом коллегами, обсуждать важные образовательные вопросы и повышать свою квалификацию, тем более, что занятия в Школе было решено не прерывать даже летом.