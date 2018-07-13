Сирийских подростков бесплатно обучат в училищах Минобороны РФ

Для этого им нужно освоить русский язык. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство Российской Федерации. Текст размещен на сайте правовой информации.

Сирийская сторона должна предоставлять заявления на обучения до 15 января того года, в котором начинается обучения. Далее в течение трех месяцев принимается решение о количестве принимаемых студентов. Там же обсуждается вопрос, в какое училище поступят подростки.

Обучение граждан Сирии пройдет бесплатно. Расходы понесет российская сторона. Требования к сирийцам аналогичны требованиям к российским студентам.

Договор подписывается на семь лет. Документ вступит в силу со дня получения последнего уведомления о выполнении всех необходимых процедур обеими сторонами. Соглашение продлевается автоматически.