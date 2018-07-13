Депутаты из Пензы выступили за пенсионную реформу

Депутаты поддержали законопроект, предусматривающий внесение изменений в пенсионное законодательство, на внеочередном заседании правительства пензенской области.

По словам главы пресс-службы областного парламента Марины Тимохиной, из 31 одного депутата в поддержку проекта высказались 28.

Также парламентарии вносили предложения по поводу данной законодательной инициативы, которые вскоре будут оформлены в единый документ и направлены на рассмотрение Госдумы, передает РИА Новости.

Тимохина отметила, что в регионе на 480 тысяч работающих людей приходится порядка 440 тысяч пенсионеров. Это говорит о том, что за обеспечение одного пенсионера отвечает фактически 1,1 сотрудник. Приводя данные сведения глава пресс-службы ссылалась на депутата от фракции «Единая Россия» Александра Гулякова.