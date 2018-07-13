Выставка против Трампа откроется в Лондоне

Британские художники присоединились к акции протеста против визита главы США в Соединенное королевство.

В Лондоне откроется выставка против поездки Дональда Трампа в Великобританию. Однако культурное событие будет ограничено во времени: всего несколько часов, передает издание Evening Standard.

Anti-Trump Art Show входит в список запланированных мероприятий, приуроченных к акции протеста. Около 50 художников представят холсты с работами, на которых они критикуют Трампа.

Деятели искусства объяснили, что их главной задачей стало «выражение общего пренебрежения к расисту, сексисту, нарциссу-социопату, который оккупировал Белый дом», тоже самое указано и в официальном анонсе выставки.

Собранные средства будут направлены в фонд, который занимается поддержкой женщин и борется с насилием.