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 Путин встретится с лидерами Франции и Хорватии, премьером Венгрии и главой МОК в воскресенье

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Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

 Украинский депутат ударил женщину за замечание

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15:59   13 Июля 2018
Весь мир

Выставка против Трампа откроется в Лондоне

Выставка против Трампа откроется в Лондоне

Британские художники присоединились к акции протеста против визита главы США в Соединенное королевство.

В Лондоне откроется выставка против поездки Дональда Трампа в Великобританию. Однако культурное событие будет ограничено во времени: всего несколько часов, передает издание Evening Standard.

Anti-Trump Art Show входит в список запланированных мероприятий, приуроченных к акции протеста. Около 50 художников представят холсты с работами, на которых они критикуют Трампа.

Деятели искусства объяснили, что их главной задачей стало «выражение общего пренебрежения к расисту, сексисту, нарциссу-социопату, который оккупировал Белый дом», тоже самое указано и в официальном анонсе выставки.

Собранные средства будут направлены в фонд, который занимается поддержкой женщин и борется с насилием.

 

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Автор: Екатерина Розина
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