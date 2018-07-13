Россиянам разрешат три месяца жить на Ямайке без виз

Такой срок пребывания на родине Боба Марли вряд ли понадобится туристам, но предложения оценят серферы и фрилансеры, считают в Ассоциации туроператоров.

По информации АТОР, проект безвизового посещения российскими туристами Ямайки сроком до 90 дней одобрило правительство. Согласно документу, россияне смогут пребывать на территории Ямайки без виз три месяца в течение года. С 2013 года российские туристы могут без виз посещать Ямайку на срок до 30 дней.

Кабмин уточнил, что проект проработали с ямайской стороной и документ подпишут, когда Москва и Кингстон окончательно договорятся. Туроператоры отметили, что туристы не летят на Ямайку на длительный срок, однако предложение понравится самостоятельным путешественникам.