Россиянам разрешат три месяца жить на Ямайке без виз
Такой срок пребывания на родине Боба Марли вряд ли понадобится туристам, но предложения оценят серферы и фрилансеры, считают в Ассоциации туроператоров.
По информации АТОР, проект безвизового посещения российскими туристами Ямайки сроком до 90 дней одобрило правительство. Согласно документу, россияне смогут пребывать на территории Ямайки без виз три месяца в течение года. С 2013 года российские туристы могут без виз посещать Ямайку на срок до 30 дней.
Кабмин уточнил, что проект проработали с ямайской стороной и документ подпишут, когда Москва и Кингстон окончательно договорятся. Туроператоры отметили, что туристы не летят на Ямайку на длительный срок, однако предложение понравится самостоятельным путешественникам.
Фрилансерам и серферам: безвиз на Ямайке продлен до 90 днейhttps://t.co/xUbRGqq7u1#ямайка #визы #безвиз #рейсы #чартеры #цены #туризм #АТОР— АТОР (@atorus) July 13, 2018