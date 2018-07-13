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Проект о компенсациях инвесторам при ликвидации игорных зон внесли в Госдуму

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 Путин встретится с лидерами Франции и Хорватии, премьером Венгрии и главой МОК в воскресенье

Путин встретится с лидерами Франции и Хорватии, премьером Венгрии и главой МОК в воскресенье
Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

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 Украинский депутат ударил женщину за замечание

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16:00   13 Июля 2018
Россия

Россиянам разрешат три месяца жить на Ямайке без виз

Россиянам разрешат три месяца жить на Ямайке без виз

Такой срок пребывания на родине Боба Марли вряд ли понадобится туристам, но предложения оценят серферы и фрилансеры, считают в Ассоциации туроператоров.

По информации АТОР, проект безвизового посещения российскими туристами Ямайки сроком до 90 дней одобрило правительство. Согласно документу, россияне смогут пребывать на территории Ямайки без виз три месяца в течение года. С 2013 года российские туристы могут без виз посещать Ямайку на срок до 30 дней.

Кабмин уточнил, что проект проработали с ямайской стороной и документ подпишут, когда Москва и Кингстон окончательно договорятся. Туроператоры отметили, что туристы не летят на Ямайку на длительный срок, однако предложение понравится самостоятельным путешественникам.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #ямайка #без виз
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