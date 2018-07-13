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 Путин встретится с лидерами Франции и Хорватии, премьером Венгрии и главой МОК в воскресенье

Путин встретится с лидерами Франции и Хорватии, премьером Венгрии и главой МОК в воскресенье
Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

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 Украинский депутат ударил женщину за замечание

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15:58   13 Июля 2018
Россия

«Газпром» построил 66 процентов трассы «Турецкого потока»

«Газпром» построил 66 процентов трассы «Турецкого потока»

Организация уложила более 1230 километров газопровода.

Как сообщила пресс-служба компании, глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с послом Сербии Славенко Терзичем в Петербурге. Стороны обсудили развитие газотранспортной системы. Также обсуждались схемы, реализуемые компанией в Сербии.

«Турецкий поток» является проектом газопровода из России в Турцию. Нитки пролегают через Черное море в Турцию и касаются сопредельных государств. В конце апреля строители закончили укладку первой нитки проекта на морском участке. Сейчас ведется укладка второй нитки на море.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #газпром #сербия #весь мир #турецкий поток
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