«Газпром» построил 66 процентов трассы «Турецкого потока»

Организация уложила более 1230 километров газопровода.

Как сообщила пресс-служба компании, глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с послом Сербии Славенко Терзичем в Петербурге. Стороны обсудили развитие газотранспортной системы. Также обсуждались схемы, реализуемые компанией в Сербии.

«Турецкий поток» является проектом газопровода из России в Турцию. Нитки пролегают через Черное море в Турцию и касаются сопредельных государств. В конце апреля строители закончили укладку первой нитки проекта на морском участке. Сейчас ведется укладка второй нитки на море.