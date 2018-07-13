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Проект о компенсациях инвесторам при ликвидации игорных зон внесли в Госдуму

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 Путин встретится с лидерами Франции и Хорватии, премьером Венгрии и главой МОК в воскресенье

Путин встретится с лидерами Франции и Хорватии, премьером Венгрии и главой МОК в воскресенье
Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

 Украинский депутат ударил женщину за замечание

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15:52   13 Июля 2018
Весь мир

Трамп назвал отношения с Мэй «очень крепкими»

Трамп назвал отношения с Мэй «очень крепкими»

Aмериканский лидер Дональд Трамп заявил, что его критика британского премьера Терезы Мэй по поводу ее отношения к выходу Лондона из ЕС никак не повлияла на отношения между политиками. Он подчеркнул, что их отношения с Мэй «очень, очень крепкие». 

Накануне Трамп и британский премьер встретились в ее загородной резиденции в Великобритании. После приема президент обратил внимание, что они никогда не добивались большего взаимопонимания, чем на этот раз. Известно, что в ходе встречи стороны обсудили проблемы, касающиеся военной и торговой сфер.

Мэй в ответ заявила, что Вашингтон является «самым давним и самым надежным партнером в области безопасности и обороны». Кроме того, она подтвердила, что разделяет призыв Трампа к странам НАТО увеличить военные расходы.

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Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #сша #политика #трамп #мэй #двусторонние отношения
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