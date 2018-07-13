Московские власти готовят проекты 90 домов по программе реновации

Об этом сообщил замглавы департамента строительства Москвы Александр Ломакин.

По его словам, в настоящий момент уже готовится проект 90 жилых домов, которые будут построены по программе реновации. Пока неизвестно, кто будет избран на роль застройщика, однако до сентября этот вопрос будет решен.

За проект жилых помещений отвечает столичный Фонд реновации. Уже в этом году начнется строительство 15 домов в разных округах Москвы, объекты будут сданы через три года, пообещал он.

Ломакин рассказал, что все дома будут разными, поскольку площадки для реализации проектов сильно отличаются, но каждое здание будет отвечать всем параметрам программы.