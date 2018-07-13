Украинский депутат ударил женщину за замечание

Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали сотрясение мозга и ушиб. Женщина пролежала в больнице два дня.

Момент удара зафиксировала камера видеонаблюдения. Глава отделения партии «Украинское объединение патриотов» в Гостемеле Николай Пасальський выгуливал питбуля без поводка и намордника. Женщина попросила взять собаку бойцовой породы на поводок, ведь во дворе гуляют дети. Пасальський выругался и ударил по голове женщины.

В «УКРОП» подтвердили, что на видео председатель отделения партии в поселке городского типа Гостомель Киевской области Николай Пасальський. Действия депутата осудили. Пострадавшая обратилась к полицейским из Днепровского района Киева, но, по ее словам, правоохранители «спускают дело на тормоза».