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Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

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 Украинский депутат ударил женщину за замечание

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15:42   13 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украинский депутат ударил женщину за замечание

Украинский депутат ударил женщину за замечание

Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали сотрясение мозга и ушиб. Женщина пролежала в больнице два дня.

Момент удара зафиксировала камера видеонаблюдения. Глава отделения партии «Украинское объединение патриотов» в Гостемеле Николай Пасальський выгуливал питбуля без поводка и намордника. Женщина попросила взять собаку бойцовой породы на поводок, ведь во дворе гуляют дети. Пасальський выругался и ударил по голове женщины.

В «УКРОП» подтвердили, что на видео председатель отделения партии в поселке городского типа Гостомель Киевской области Николай Пасальський. Действия депутата осудили. Пострадавшая обратилась к полицейским из Днепровского района Киева, но, по ее словам, правоохранители «спускают дело на тормоза».

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #общество #укроп #пасальський #гостомель
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