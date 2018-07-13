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Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

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15:34   13 Июля 2018
Россия

Новак: Доход от сделки ОПЕК+ для России составит 2,5 триллиона рублей

Новак: Доход от сделки ОПЕК+ для России составит 2,5 триллиона рублей

Министр энергетики Александр Новак заявил, что в июле России удалось восстановить добычу нефти в размере 80 процентов от объема сокращения. Благодаря этому объем добычи снижен на 100 тысяч баррелей в сутки, если сравнивать с октябрем 2016 года.

По его словам, все российские компании стараются следовать принципу пропорционального увеличения добычи нефти в рамках реализации соглашения ОПЕК+. Следует учесть, что в Минэнерго нет данных о том, что кто-то из стран-участниц соглашения наращивают добычу выше уровня, о котором договорились в Вене.

Новак: Доход от сделки ОПЕК+ для России составит 2,5 триллиона рублей

В конце 2016 года страны ОПЕК и еще ряд крупных нефтепроизводителей договорились сократить добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. 300 тысяч из них приходится на Россию. В июне 2018 года в ОПЕК+ заявили о желании уйти от перевыполнения условий соглашения. Для всех стран новая планка — миллион баррелей в сутки, для России — 200 тысяч.

Кроме того, соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи принесет в бюджет страны дополнительные 2,5 триллиона рублей. Это произойдет при условии, что текущие цены на нефть сохранятся.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #новак #нефть #опек #минэнерго #нефтедобыча
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