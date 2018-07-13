Сенаторы предложили добавить понятие «географическое указание» в ГК РФ

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ. Инициативу выдвинула группа сенаторов во главе со спикером Валентиной Матвиенко.

Предлагается учитывать место происхождения товара. В Гражданский кодекс для этого необходимо ввести понятие «географическое указание».

Сенаторы считают важным вопрос о популяризации и продвижении местных брендов, поскольку у всех российских субъектов есть свои особенности, которые могут стать преимуществом товара. В качестве примера приводятся следующие наименования: «Краснодарский чай», «Башкирский мед», «Хохлома».

Источником дохода в региональных бюджет может стать продвижение положительного имиджа каждого субъекта РФ. Согласно международным стандартам, меньшим требованиям подвергаются продукты с указанием географического места производства.

Авторы законопроекта отметили, что изменения в кодексе, в частности, введения понятия «географическое указание», соответствует мировым тенденциям.