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 Посол Франции: Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа

Посол Франции: Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа
15:06   13 Июля 2018
Весь мир

Посол Франции: Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа

Посол Франции: Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа

По словам посла Франции в России Сильвии Берман, отношения Москвы и Парижа довольно откровенные, регулярные и добрые. 

Дипломат подчеркнула, что Франция хочет вести диалог с Россией как с постоянным членом Совбеза ООН. С помощью этого можно будет найти решения различных международных проблем и вызовов. Диалог с Россией полностью отвечает интересам Франции, поскольку он помогает создать атмосферу доверия. 

Посол выразила свое мнение накануне приезда в Москву французского лидера Эмманюэля Макрона. Политик прилетит в Россию на финал ЧМ-2018 и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. С конца мая это уже третий визит Макрона.

«Вполне вероятно, что за два последних месяца Россия станет наиболее посещаемой Эммануэлем Макроном страной, не считая стран Евросоюза»,  — добавила Берман. 

Посол пожелала удачи французской сборной, отметив, что ей предстоит сразиться с очень сильным соперником в лице команды Хорватии.

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Автор: Виктория Разумовская
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