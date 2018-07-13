Посол Франции: Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа

По словам посла Франции в России Сильвии Берман, отношения Москвы и Парижа довольно откровенные, регулярные и добрые.

Дипломат подчеркнула, что Франция хочет вести диалог с Россией как с постоянным членом Совбеза ООН. С помощью этого можно будет найти решения различных международных проблем и вызовов. Диалог с Россией полностью отвечает интересам Франции, поскольку он помогает создать атмосферу доверия.

Посол выразила свое мнение накануне приезда в Москву французского лидера Эмманюэля Макрона. Политик прилетит в Россию на финал ЧМ-2018 и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. С конца мая это уже третий визит Макрона.

«Вполне вероятно, что за два последних месяца Россия станет наиболее посещаемой Эммануэлем Макроном страной, не считая стран Евросоюза», — добавила Берман.

Посол пожелала удачи французской сборной, отметив, что ей предстоит сразиться с очень сильным соперником в лице команды Хорватии.