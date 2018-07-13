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15:15   13 Июля 2018
Россия

Москвичей заселят в два дома на юго-западе Москвы по программе реновации

Москвичей заселят в два дома на юго-западе Москвы по программе реновации

Под заселение передали первый корпус 55 дома и второй корпус 49 дома на улица Изюмская в районе Южное Бутово, сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

По его словам, в новые дома переедут жильцы трех домов на улице Краснолиманская. Москвичей переселят из 96 квартир по программе реновации. Заселение начнется в субботу, 14 июля, уточнил Валуй. В новых многоэтажных домах есть нежилые помещения для офисов или магазинов. 

Чиновник отметил, что в Юго-Западном административном округе столицы в программу реновации включили 520 домов, 26 из них находятся в районе Южное Бутово. Для расселения москвичей подобрали 36 стартовых площадок. Всего в столице снесут более пяти тысяч домов и переселят около миллион жильцов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #реновация #москвасейчас
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