Эксперт: «Арабская весна» привела Тунис к экономическому кризису и разгулу терроризма

В среду 12 июля Тунис заключил с Германией соглашение о получении кредита в 100 миллионов евро под 2% на 15 лет - жизненно необходимой помощи для поддержания своего бюджета и проведения реформ в банковском и финансовом секторах.

Также Германия намерена выделить этой североамериканской стране дополнительный грант в размере 10 миллионов евро для проведения экономических реформ. Эту помощь Германия окажет Тунису в рамках пакетного соглашения между ним и Всемирным банком. Пакетное соглашение предполагает выделение Тунису кредита на 500 миллионов евро для реформирования экономики страны.

Всю эту помощь Тунис был вынужден запросить в связи с тем, что дефицит бюджета в данной стране составляет 4,8 % от его ВВП и без постороннего содействия он уже не способен решить свои проблемы. Причем формальный рост экономики на 2% ВВП в год и рабочий показатель инфляции, который держится на уровне 7,6 %, не спасают эту североамериканскую страну, так как остальные базовые макроэкономические показатели в Тунисе отрицательные, например экспорт сократился на 20%, что негативно отразилось на возможности свести доходы и расходы госбюджета.

Все эти проблемы Тунис приобрел в результате событий так называемой «Арабской весны». Об этом в пятницу рассуждает Дмитрий Егорченков – глава Института стратегических исследований РУДН, мнение которого приводит Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

В частности, эксперт полагает, что если бы европейские партнеры не пошли навстречу и отказали Тунису в помощи, страну ждал бы полный крах национальной экономики, так как из-за растущей безработицы, особенно в молодежной среде, растет террористическая угроза. Уже сейчас в Тунисе, так же как и в соседней Ливии, уровень экстремизма и терроризма стремительно вырос. Радикальные настроения распространяются по всем слоям тунисского общества, но особенно сильно проявляются в молодежной среде, что, по словам эксперта, совершенно естественно.

«Явление, которое получило название «Арабской весны», стартовало как раз в Тунисе. Ведь именно в этой стране большого ближнего Востока произошло первое силовое свержение законно избранной власти», - отмечает Егорченков

При этом он напоминает, что до событий «Арабской весны» Тунис в хорошем смысле являлся «витриной Северной Америки» - там процветал туризм и уровень жизни по сравнению с другими африканскими странами был довольно высок. Несмотря на то, что в стране действительно имелись проблемы с дефицитом инвестиций и общей структурой развития, ничто не предвещало, ни «Арабской весны», ни нынешнего упадка.

Постоянные смены правительств не идут стране на пользу, а напротив, ведут к дальнейшей деградации государства. Больше всех в сложившихся условиях страдает именно молодежь, которая вышла на улицы в 2010-11 годах – эти люди не только не имеют работы, но и лишились всех перспектив в жизни. В настоящее время в Тунисе проходят митинги под лозунгом «дайте работу, либо убейте». Страна полностью потеряла доходы от туризма, а местное население либо пополняет ряды беженцев, либо вливается в ряды террористов.