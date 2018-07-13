Минсвязи: Количество электронных заявлений на загранпаспорт выросло в два раза

За первые шесть месяцев текущего года в Минсвязи подано более трех миллионов заявлений на получение заграничного паспорта. Показатель почти вдвое выше, чем за аналогичный период 2017-го.

Чаще всего граждане заказывают загранпаспорт нового образца с электронным носителем. Такой документ действителен 10 лет. В 2018 году пользователи Госуслуг подали 2,4 миллиона заявлений на оформление этого вида загранспорта. На документ старого образца запрос подали 700 тысяч россиян.

Директор Департамента развития электронного правительства Виталий Петрик пояснил, что количество электронных услуг увеличивается за счет упрощения взаимодействия граждан с госорганами. К тому же, если подать электронное заявление, то загранпаспорт можно оформить со скидкой в 30%.

В первые шесть месяцев текущего года общая сумма пошлин составила 3,5 миллиарда рублей. Услугой воспользовались 1,8 миллиона граждан. За такой же период 2017-го совершенно 430 тысяч платежей на сумму в 800 миллионов рублей.