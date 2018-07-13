Лавров: Доклад о «российском вмешательстве» в выборы в США не содержат фактов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что опубликованный американскими спецслужбами доклад о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году на включает в себя никаких подтверждающих фактов.

Об этом Лавров заявил в интервью американском журналисту Ларри Кингу на телеканале RT в пятницу.

По словам главы российского МИД, вся западная политика по отношению к Москве выстроена на словах «нет другого правдоподобного объяснения» и «весьма вероятно». Также Лавров отметил, что только представители трех спецслужб поставили свои подписи под опубликованным докладом о «российском вмешательстве», при том, что обычно в работе над докладом от имени всего разведсообщества США участие принимают не менее десяти спецслужб.

Об этом Лавров заявил, отвечая на слова журналиста о том, что американские спецслужбы, якобы единодушно сделали вывод, что Россия вмешивалась в президентскую избирательную компанию, при этом он добавил:

«Я прочитал доклад комитета Сената США по разведке, в котором подтверждается, что Россия вмешивалась в ход выборов, но ведь в нем не приводится ни одного факта».

Примером же тому, что вся западная политика в отношении Москвы строиться на понятиях «весьма вероятно» служит то, как ведется следствие по делу об отравлении в британском Солсбери, в котором, по словам Лаврова, «вновь нет прозрачности».