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14:42   13 Июля 2018
Весь мир

Польского дипломата избили в самолете рейса Иркутск — Москва

Польского дипломата избили в самолете рейса Иркутск — Москва

Нападавший мог быть психически неуравновешенным человеком, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Артур Ломарт.

По информации внешнеполитического ведомства, мужчина избил польского дипломата, который возвращался из служебной командировки, в среду, 11 июля, в самолете рейсом Иркутск-Москва. Врачи осмотрели пострадавшего. Консульские служб Польше в РФ помогли дипломату вернуться на родину.

«Нападение совершил, вероятно, психически неуравновешенный человек», — уточнил представитель польского МИД.

Полицейские задержали нападавшего. Посольство Польши в Москве попросит российские власти не только выяснить обстоятельства и причины случившегося, но и привлечь виновного к ответственности, заключил Ломарт.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
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