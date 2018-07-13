Польского дипломата избили в самолете рейса Иркутск — Москва

Нападавший мог быть психически неуравновешенным человеком, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Артур Ломарт.

По информации внешнеполитического ведомства, мужчина избил польского дипломата, который возвращался из служебной командировки, в среду, 11 июля, в самолете рейсом Иркутск-Москва. Врачи осмотрели пострадавшего. Консульские служб Польше в РФ помогли дипломату вернуться на родину.

«Нападение совершил, вероятно, психически неуравновешенный человек», — уточнил представитель польского МИД.

Полицейские задержали нападавшего. Посольство Польши в Москве попросит российские власти не только выяснить обстоятельства и причины случившегося, но и привлечь виновного к ответственности, заключил Ломарт.