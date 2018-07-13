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14:44   13 Июля 2018
Весь мир

Оскорбительные спекуляции: ЕК опровергла слухи, что Юнкер был пьян на саммите НАТО

Оскорбительные спекуляции: ЕК опровергла слухи, что Юнкер был пьян на саммите НАТО

Некоторые международные СМИ накануне опубликовали материалы, в которых говорится, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пришел на саммит НАТО в Брюсселе пьяным. 

Журналисты заподозрили неладное, когда увидели, что Юнкер едва держит равновесие, а спускаться по ступенькам ему помогают мировые лидеры, поддерживая его. Рядом с ним оказался украинский президент Петр Порошенко, на которого Юнкер чуть не упал.  

Официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас позже заявил, что считает оскорбительными и безвкусными слухи о том, что Юнкер был пьян.

Дело в том, что у главы Еврокомиссии был приступ ишиалгии, при которой человек испытывает острую боль. Сам Юнкер говорил, что подобные приступы сильно влияют на его способность ходить. Сейчас политик чувствует себя лучше, принимает необходимые лекарства. 

На следующей неделе у него довольно плотная программа. 

На вопрос журналистов, сможет ли Юнкер доработать до окончания своего мандата в 2019 году, представитель ЕК ответил утвердительно.

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Автор: Виктория Разумовская
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