СК РФ предложил модернизировать систему квалификации ошибок врачей

Инициативу Следственный комитет (СК) России выдвинул совместно с представителями «Национальной Медицинской Палаты».

Ведомства предлагают внести новые статьи в Уголовный кодекс (УК) РФ. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Комитет планирует добавить статью 124.1 о ненадлежащем оказании медпомощи. Также предлагается статья 124.2 о сокрытии нарушений при оказании медицинских услуг. Внести правки можно в статью 235 о незаконном предоставлении медицинской помощи.