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14:14   13 Июля 2018
Россия

СК РФ предложил модернизировать систему квалификации ошибок врачей

СК РФ предложил модернизировать систему квалификации ошибок врачей

Инициативу Следственный комитет (СК) России выдвинул совместно с представителями «Национальной Медицинской Палаты».

Ведомства предлагают внести новые статьи в Уголовный кодекс (УК) РФ. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Комитет планирует добавить статью 124.1 о ненадлежащем оказании медпомощи. Также предлагается статья 124.2 о сокрытии нарушений при оказании медицинских услуг. Внести правки можно в статью 235 о незаконном предоставлении медицинской помощи.

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Автор: Павел Никифоров
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