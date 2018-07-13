Песков не подтвердил, что РФ готова инвестировать в Иран 50 миллиардов долларов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог подтвердить появившуюся ранее информацию о том, что Россия готова инвестировать в проекты в Иране, в том числе в нефтегазовый сектор, до 50 миллиардов долларов. При этом он ее и не опроверг.

Ранее о готовности России инвестировать в нефтегазовые проекты в Иране до 50 миллиардов долларов после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал советник духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Путин принял Велаяти в четверг в Ново-Огареве. При этом советник иранского духовного лидера передал ему два послания от президента Ирана Хасана Рухани и Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По окончании встречи он рассказал журналистам, что российские инвестиции в иранскую нефтегазовую отрасль могли бы компенсировать Ирану уход европейских компаний из-за американских санкций. Также он назвал прошедшие переговоры с Путиным искренними и конструктивными.

Комментируя прошедшую встречу Путина и Велаяти, и в частности на вопрос о готовности России инвестировать в Иран до 50 миллиардов долларов, Дмитрий Песков заявил: