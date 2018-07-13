Мы в соц.сетях:
Новак: Доход от сделки ОПЕК+ для России составит 2,5 триллиона рублей

Новак: Доход от сделки ОПЕК+ для России составит 2,5 триллиона рублей

Московские власти готовят проекты 90 домов по программе реновации

Московские власти готовят проекты 90 домов по программе реновации
Украинский депутат ударил женщину за замечание

Украинский депутат ударил женщину за замечание

Мать террориста Сенцова попросила Путина помиловать сына

Мать террориста Сенцова попросила Путина помиловать сына
Эксперт: «Арабская весна» привела Тунис к экономическому кризису и разгулу терроризма

Эксперт: «Арабская весна» привела Тунис к экономическому кризису и разгулу терроризма

 Посол Франции: Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа

Посол Франции: Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа
Новак: Доход от сделки ОПЕК+ для России составит 2,5 триллиона рублей

Новак: Доход от сделки ОПЕК+ для России составит 2,5 триллиона рублей

Московские власти готовят проекты 90 домов по программе реновации

Московские власти готовят проекты 90 домов по программе реновации
Украинский депутат ударил женщину за замечание

Украинский депутат ударил женщину за замечание

Мать террориста Сенцова попросила Путина помиловать сына

Мать террориста Сенцова попросила Путина помиловать сына
Эксперт: «Арабская весна» привела Тунис к экономическому кризису и разгулу терроризма

Эксперт: «Арабская весна» привела Тунис к экономическому кризису и разгулу терроризма

 Посол Франции: Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа

Посол Франции: Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа
14:17   13 Июля 2018
Весь мир

Песков не подтвердил, что РФ готова инвестировать в Иран 50 миллиардов долларов

Песков не подтвердил, что РФ готова инвестировать в Иран 50 миллиардов долларов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог подтвердить появившуюся ранее информацию о том, что Россия готова инвестировать в проекты в Иране, в том числе в нефтегазовый сектор, до 50 миллиардов долларов. При этом он ее и не опроверг.

Ранее о готовности России инвестировать в нефтегазовые проекты в Иране до 50 миллиардов долларов после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал советник духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Путин принял Велаяти в четверг в Ново-Огареве. При этом советник иранского духовного лидера передал ему два послания от президента Ирана Хасана Рухани и  Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По окончании встречи он рассказал журналистам, что российские инвестиции в иранскую нефтегазовую отрасль могли бы компенсировать Ирану уход европейских компаний из-за американских санкций. Также он назвал прошедшие переговоры с Путиным искренними и конструктивными.

Песков не подтвердил, что РФ готова инвестировать в Иран 50 миллиардов долларов

Комментируя прошедшую встречу Путина и Велаяти, и в частности на вопрос о готовности России инвестировать в Иран до 50 миллиардов долларов, Дмитрий Песков заявил:

«Не могу это подтвердить, и тем более, что-то сказать подробнее».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #экономика #песков #иран #весь мир #инвестиции #велаяти #советник духовного лидера ирана #50 миллиардов долларов #нефтегазовые проекты ирана
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...