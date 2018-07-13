Путин и Макрон обсудят двусторонние и международные вопросы

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным двусторонние отношения и ряд острых международных вопросов.

Макрон прилетит в Москву 15 июля на финал чемпионата мира по футболу. Обо всем этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат отметил, что президенты, как правило, обсуждают те темы, которые считают нужными обсудить. Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, зайдет ли речь о сирийском кризисе и украинском вопросе.

Грушко подчеркнул, что вполне вероятно, что лидеры поговорят о двусторонних отношениях и наиболее важных международных проблемах. Политики находятся в постоянном контакте по этим вопросам.