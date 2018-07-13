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13:53   13 Июля 2018
Россия

Песков: Уверен, что МЧС ищет мальчика, пропавшего в горах в Сочи

Песков: Уверен, что МЧС ищет мальчика, пропавшего в горах в Сочи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не в курсе всей истории с пропажей мальчика.

Представитель Кремля уверен, что сотрудники МЧС ведут активные поиски пропавшего мальчика.

Ранее сообщалось, что в горах в Сочи пропал подросток 13-летнего возраста. Юноша пошел в туристический поход в район горы Фишт. Группа спускалась с Бабук-Аула, мальчик отстал от друзей около семи вечера.

Спасатели предполагают, что подросток мог пересечься с другой группой, так как маршрут достаточно популярен. В поисках задействованы 14 человек, кинологи в том числе.

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Автор: Павел Никифоров
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