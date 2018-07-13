Песков: Путину предстоит ряд международных встреч с гостями финала ЧМ-2018

В пятницу 13 июля президент России Владимир Путин готовится к целому ряду запланированных на субботу и воскресенье встреч с высокопоставленными гостями из-за рубежа , которые уже съезжаются в Москву на финальный матч Чемпионата мира по футболу-2018.

Об этом представителям прессы рассказал официальный представитель главы Государства Дмитрий Песков.

«Сегодня у него ряд совещаний по внутренним делам и по внешним в контексте подготовки целого ряда международных встреч, которые запланированы на субботу-воскресенье», - заявил пресс-секретарь Путина.

По словам Пескова, два предстоящих дня пройдут для президента в напряженном рабочем режиме. При этом он отметил, что в Пятницу у путина запланирована встреча с главой ВТБ Андреем Костиным.