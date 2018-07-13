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Новак: Доход от сделки ОПЕК+ для России составит 2,5 триллиона рублей

Московские власти готовят проекты 90 домов по программе реновации

Московские власти готовят проекты 90 домов по программе реновации
Украинский депутат ударил женщину за замечание

Украинский депутат ударил женщину за замечание

Мать террориста Сенцова попросила Путина помиловать сына

Мать террориста Сенцова попросила Путина помиловать сына
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 Посол Франции: Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа

Посол Франции: Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа
13:54   13 Июля 2018
Политика

Визави по переговорам: Песков ответил на заявление Трампа о соперничестве с Путиным

Визави по переговорам: Песков ответил на заявление Трампа о соперничестве с Путиным

Пресс-секретарь главы государства прокомментировал слова Трампа о том, что Путин для него не друг и не враг, а соперник. 

При этом он отметил, что подобные саммиты не предусматривают совместного коммюнике по итогам встречи и лидеры будут самостоятельно говорить об итогах встречи.

Напомним, ранее глава США выразил надежду, что когда-нибудь российский лидер станет его другом, однако пока он скорее соперник, поскольку между РФ и США есть ряд серьезных противоречий.  

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Автор: Екатерина Розина
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