Визави по переговорам: Песков ответил на заявление Трампа о соперничестве с Путиным

Пресс-секретарь главы государства прокомментировал слова Трампа о том, что Путин для него не друг и не враг, а соперник.

При этом он отметил, что подобные саммиты не предусматривают совместного коммюнике по итогам встречи и лидеры будут самостоятельно говорить об итогах встречи.

Напомним, ранее глава США выразил надежду, что когда-нибудь российский лидер станет его другом, однако пока он скорее соперник, поскольку между РФ и США есть ряд серьезных противоречий.