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13:49   13 Июля 2018
Россия

Кремль рассмотрит просьбу матери режиссера Сенцова о помиловании сына

Кремль рассмотрит просьбу матери режиссера Сенцова о помиловании сына

Когда письмо поступит в администрацию президента, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не оставит без внимания обращение матери Сенцова к Владимиру Владимировичу о помиловании режиссера.

Журналисты спросили у Пескова, можно ли помиловать человека по ходатайству родственников. Представитель Кремля предложил задать этот вопрос юристам, потому что он не входит в его компетенцию. Дмитрий Сергеевич подчеркнул, что администрация президента рассмотрит просьбу матери украинского режиссера Сенцова о помиловании сына.

«Сроков я не могу назвать», — сказал Песков. 

Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Следствие установило, что украинский режиссер создал террористическую группировку в Крыму. Участники группировки в 2014 году подожгли офис «Русская община Крыма» и крымское отделение «Единой России».

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#песков #кремль #режиссер #сенцов
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