Кремль рассмотрит просьбу матери режиссера Сенцова о помиловании сына
Когда письмо поступит в администрацию президента, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не оставит без внимания обращение матери Сенцова к Владимиру Владимировичу о помиловании режиссера.
Журналисты спросили у Пескова, можно ли помиловать человека по ходатайству родственников. Представитель Кремля предложил задать этот вопрос юристам, потому что он не входит в его компетенцию. Дмитрий Сергеевич подчеркнул, что администрация президента рассмотрит просьбу матери украинского режиссера Сенцова о помиловании сына.
«Сроков я не могу назвать», — сказал Песков.
Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Следствие установило, что украинский режиссер создал террористическую группировку в Крыму. Участники группировки в 2014 году подожгли офис «Русская община Крыма» и крымское отделение «Единой России».
Сьогодні українцю Олегу Сенцову виповнюється 42 роки. Ім'я кремлівського бранця сьогодні лунає з усіх впливових міжнародних трибун. На останніх самітах НАТО та Україна-ЄС звільнення Сенцова, Сущенка, Балуха та всіх українців, яких утримує РФ, було серед пріоритетів. pic.twitter.com/hgyrohHaUh— Петро Порошенко (@poroshenko) July 13, 2018