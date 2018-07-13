Кремль рассмотрит просьбу матери режиссера Сенцова о помиловании сына

Когда письмо поступит в администрацию президента, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не оставит без внимания обращение матери Сенцова к Владимиру Владимировичу о помиловании режиссера.

Журналисты спросили у Пескова, можно ли помиловать человека по ходатайству родственников. Представитель Кремля предложил задать этот вопрос юристам, потому что он не входит в его компетенцию. Дмитрий Сергеевич подчеркнул, что администрация президента рассмотрит просьбу матери украинского режиссера Сенцова о помиловании сына.

«Сроков я не могу назвать», — сказал Песков.

Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Следствие установило, что украинский режиссер создал террористическую группировку в Крыму. Участники группировки в 2014 году подожгли офис «Русская община Крыма» и крымское отделение «Единой России».