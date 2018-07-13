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13:46   13 Июля 2018
Весь мир

Путин и Трамп проведут пресс-конференцию по итогам саммита

Путин и Трамп проведут пресс-конференцию по итогам саммита

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Совместное коммюнике по итогам саммита не является обязательным атрибутом. Однако лидеры двух стран сделают официальное заявление в конце встречи на пресс-конференции.

Саммит пройдет 16 июля в Хельсинки. Стороны планируют обсудить сирийский кризис, украинский вопрос, реализацию минских соглашений, а также мнимое вмешательство Москвы в американские выборы.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что когда-нибудь ему удастся подружиться с его российским коллегой. Кроме того, он отметил, что президента России нельзя называть врагом или другом, он — «отличный конкурент». 

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Автор: Виктория Разумовская
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