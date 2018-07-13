Совфед одобрил повышение пошлин на экспорт бензина до 90 процентов

Решение принято на заседании ведомства в пятницу.

Сенаторы одобрили закон, который дает возможность Кабмину России повышать пошлины на экспорт бензина до 90% от налога на нефть.

Правительство сможет повышать пошлину до конца текущего года. Налог возможен на светлые нефтепродукты, прямогонный и товарный бензин, отметил замглавы Минфина Илья Трунин. Такую же меру Кабмин применял в 2011 год.

Повышение экспортных пошлин произойдет, если цена на бензин станет расти. Ранее правительство договорилось с нефтяными компаниями о сохранении цен на одном уровне.