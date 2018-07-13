Инфантино заявил, что ЧМ-2018 в России – лучший в истории турнира

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, выступая на пресс-конференции, назвал проходящий в России чемпионат мира по футболу лучшим в его истории.

По словам Инфантино, чемпионат проходит невероятно и изумительно – с самого начала игр все приехавшие в Россию болельщики и члены футбольных делегаций испытывают невероятные эмоции.

«Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории», - подчеркнул глава FIFA.

Инфантино поблагодарил всех, кто имеет отношение к подготовке турнира и его проведению – местный организационный комитет, Российский футбольный союз (РФС), российское правительство, лично президента РФ Владимира Путина, а также «русский народ и всю Россию». Помимо этого, он поблагодарил и всех, кто своими сердцами и улыбками обеспечивал проведение этого – лучшего за все времена – чемпионата, а именно волонтеров, тысячи людей, работавших над его организацией.

По словам Инфантино, проходящий в России мундиаль всех заставил «дышать футболом» и повлиял на то, как Россию воспринимают в мире.