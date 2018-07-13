Мы в соц.сетях:
Новак: Доход от сделки ОПЕК+ для России составит 2,5 триллиона рублей

Новак: Доход от сделки ОПЕК+ для России составит 2,5 триллиона рублей

Московские власти готовят проекты 90 домов по программе реновации

Московские власти готовят проекты 90 домов по программе реновации
Украинский депутат ударил женщину за замечание

Украинский депутат ударил женщину за замечание

Мать террориста Сенцова попросила Путина помиловать сына

Мать террориста Сенцова попросила Путина помиловать сына
Эксперт: «Арабская весна» привела Тунис к экономическому кризису и разгулу терроризма

Эксперт: «Арабская весна» привела Тунис к экономическому кризису и разгулу терроризма

 Посол Франции: Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа

Посол Франции: Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа
Новак: Доход от сделки ОПЕК+ для России составит 2,5 триллиона рублей

Новак: Доход от сделки ОПЕК+ для России составит 2,5 триллиона рублей

Московские власти готовят проекты 90 домов по программе реновации

Московские власти готовят проекты 90 домов по программе реновации
Украинский депутат ударил женщину за замечание

Украинский депутат ударил женщину за замечание

Мать террориста Сенцова попросила Путина помиловать сына

Мать террориста Сенцова попросила Путина помиловать сына
Эксперт: «Арабская весна» привела Тунис к экономическому кризису и разгулу терроризма

Эксперт: «Арабская весна» привела Тунис к экономическому кризису и разгулу терроризма

 Посол Франции: Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа

Посол Франции: Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа
13:35   13 Июля 2018
Весь мир

Инфантино заявил, что ЧМ-2018 в России – лучший в истории турнира

Инфантино заявил, что ЧМ-2018 в России – лучший в истории турнира

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, выступая на пресс-конференции, назвал проходящий в России чемпионат мира по футболу лучшим в его истории.

По словам Инфантино, чемпионат проходит невероятно и изумительно – с самого начала игр все приехавшие в Россию болельщики и члены футбольных делегаций испытывают невероятные эмоции.

«Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории», - подчеркнул глава FIFA.

Инфантино поблагодарил всех, кто имеет отношение к подготовке турнира и его проведению – местный организационный комитет, Российский футбольный союз (РФС), российское правительство, лично президента РФ Владимира Путина, а также «русский народ и всю Россию». Помимо этого, он поблагодарил и всех, кто своими сердцами и улыбками обеспечивал проведение этого – лучшего за все времена – чемпионата, а именно волонтеров, тысячи людей, работавших над его организацией.

По словам Инфантино, проходящий в России мундиаль всех заставил «дышать футболом» и повлиял на то, как Россию воспринимают в мире.

Инфантино заявил, что ЧМ-2018 в России – лучший в истории турнира

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #футбол #чм-2018 #благодарность #общество #весь мир #чм #джанни инфантино #чм2018 #организация чемпионата #лучший чемпионат #президент fifa #лучший за всю историю #чемпионат мира про футболу
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...