Путин встретится с президентом Судана перед финальным матчем ЧМ-2018

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Предположительно, на встречу будут приглашены журналисты. Президент Судана Омар аль-Башир приедет в Москву на финальный матч чемпионата мира по футболу, который пройдет в это воскресенье на стадионе «Лужники».

В финальном поединке за Кубок мира будут бороться сборные Хорватии и Франции.

Кроме лидера Судана на матч обещали приехать президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга, а также президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Перед матчем у российского лидера пройдет ряд встреч с иностранными гостями.