Чистой воды идеология: Лавров прокомментировал слова Трампа о зависимости ФРГ от РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что Германия всецело зависит от России в сфере энергетики является частью американской идеологии.

Напомним, Трамп заявил о беспомощности ФРГ и указал на ее якобы зависимость от России, назвав это неприемлемым.

Министр прокомментировал слова лидера США в интервью с Ларри Кингом в программе Larry King Now на RT.

Лавров напомнил, что Трамп сам признавался в своем отношении к Путину, он считает его соперником, а значит серьезным конкурентом. Политик отметил, что свободный рынок может существовать лишь при условии честной конкуренции, а слова главы Минэнерго США Рика Перии явно противоречат любым правилам и основам экономики и конкуренции.

Перри считает, что реализацию российского газопровода «Северный поток 2» необходимо остановить и запретить. Американский министр пригрозил европейским компаниям санкциями за участие в проекте. По его мнению «российский авторитарный газ хуже американского демократического».

Лавров извинился, но все же уточнил, что это не входит ни в какие рамки: ни экономические, ни конкурентные.