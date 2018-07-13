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14:30   13 Июля 2018
Россия

Орешкин: Пенсионная реформа улучшит рынок труда для пенсионеров

Орешкин: Пенсионная реформа улучшит рынок труда для пенсионеров

Статистка говорит о том, что среди старшего населения России самый минимальный уровень безработицы, при этом пенсионная реформа сможет улучшить этот показатель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Он объяснил, что правительство не позволит изменить текущую ситуацию, а внесение поправок и изменений в пенсионное законодательство может положительно сказаться на положении пенсионеров в стране.

На вопрос журналистов о том, как реформа повлияет на рынок труда для пенсионеров, Орешкин ответил положительно. Он считает, что новое пенсионное законодательство лишь улучшит ситуацию с вакансиями для пожилых людей.

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Автор: Екатерина Розина
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